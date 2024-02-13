Aydın'da İlkokul Öğrencilerine Spor Eğitimi Veriliyor - Son Dakika
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Spor

Aydın'da İlkokul Öğrencilerine Spor Eğitimi Veriliyor

Aydın\'da İlkokul Öğrencilerine Spor Eğitimi Veriliyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi' projesi ile ilkokul öğrencileri sporu yaşam tarzına dönüştürüyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar sporu seviyor ve potansiyellerini keşfediyor.

13.02.2024 10:10
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Aydın'da eğitim gören ilkokul öğrencileri, "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi" projesi ile sporu yaşam tarzına çeviriyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi" projesi, minik öğrencilere sporu sevdirmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen eğitimler çerçevesinde öğrenciler hem eğleniyor hem de sporu seviyor. Branşlarında uzman eğitmenlerin katılımıyla verilen eğitimlerde sporun yaşam tarzına dönüştürülmesi hedeflenirken, çocukların potansiyellerini keşfetmeleri de sağlanıyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "'İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi' geleceğin yıldızlarını parlatmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızı sağlıklı yaşam ve sporla buluşturarak, potansiyellerini keşfetmelerine destek oluyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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