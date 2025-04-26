Aydın\'da Kadınlar İçin Ücretsiz Pilates ve Zumba Etkinlikleri Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından vatandaşlar için başlatılan sosyal ve kültürel etkinlikler devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydınlı kadınlar için başlatılan pilates ve zumba etkinlikleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin uzman personelleri tarafından verilen eğitimler vatandaşların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını destekliyor. Aydınlı kadınlar, Büyükşehir Belediyesi ile sağlıklı yaşam ve spor ile buluşuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nde gerçekleştirilen pilates ve zumba etkinlikleri Aydınlı kadınların sağlıklı yaşama adım atmalarını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri, her yaştan vatandaş için sağlık ve enerji merkezi oluyor.

Vatandaşlar, tamamıyla ücretsiz olan etkinliklerden memnuniyet duyduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN