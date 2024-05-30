Aydın'da Karpuzlu Spor Salonu ve Gençlik Merkezi İnşaatı Tamamlanıyor - Son Dakika
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Aydın'da Karpuzlu Spor Salonu ve Gençlik Merkezi İnşaatı Tamamlanıyor

Aydın\'da Karpuzlu Spor Salonu ve Gençlik Merkezi İnşaatı Tamamlanıyor

Aydın'da yapılan Karpuzlu Spor Salonu ve Gençlik Merkezi ile birlikte il genelinde spor salonu bulunmayan ilçe kalmadı. Gençlik merkezi ve spor salonu, gençlerin sosyalleşebileceği ve spor yapabileceği modern alanlar sunmayı hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla gençler ve sporcular, bu tesislerde buluşarak hem fiziksel hem de sosyal açıdan gelişme imkanı bulacaklar. Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nin en kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen proje, gençlere yönelik yatırımların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

30.05.2024 16:47
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Aydın'da 5 Eylül 2023 tarihinde temel kazısıyla başlanan Karpuzlu Spor Salonu ve Gençlik Merkezi ile birlikte il genelinde spor salonu bulunmayan ilçe kalmadı.

Yapımı süren gençlik merkezi ve spor salonu, gençlerin sosyalleşebileceği ve spor yapabileceği modern alanlar sunmayı hedefliyor. Proje tamamlandığında, gençler ve sporcular bu tesislerde buluşarak hem fiziksel hem de sosyal açıdan gelişme imkanı bulacaklar. Karpuzlu'da yükselen bu yeni tesis, gençlerin spor yapma alışkanlıklarını geliştirecek ve sosyal bağlarını güçlendirecek bir merkez olacak. Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nin en kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen proje, gençlere yönelik yatırımların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın'da Karpuzlu Spor Salonu ve Gençlik Merkezi İnşaatı Tamamlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Karpuzlu Spor Salonu ve Gençlik Merkezi İnşaatı Tamamlanıyor - Son Dakika
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