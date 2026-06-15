Yenipazar'da çifte otokros heyecanı yaşandı - Son Dakika
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Yenipazar'da çifte otokros heyecanı yaşandı

Yenipazar\'da çifte otokros heyecanı yaşandı
15.06.2026 12:24  Güncelleme: 12:27
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen otokros yarışları, iki gün boyunca 4 kategoride 15 pilotun mücadelesine sahne oldu. Kadın pilotların performansı göz doldururken, kazasız tamamlanan yarışlarda kupalar sahiplerini buldu. AYOSK Başkanı, gece otokrosu planladıklarını duyurdu.

Aydın'da Yenipazar Otokros Yarışları, hafta sonunda otomobil sporları tutkunlarını iki gün üst üste otokros heyecanıyla buluşturdu. İlk yarış 13 Haziran Cumartesi günü Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) organizasyonuyla gerçekleştirilirken, ikinci yarış da 14 Haziran Pazar günü İzmir Otomobil Sporları Kulübü (İOSK) tarafından düzenlendi. Türkiye'nin en zorlu ve en güzel pisti olarak lanse edilen alanda düzenlenen yarışlar nefes kesti.

Her iki organizasyonda, sıralama turları saat 12.00'de, final yarışları ise saat 14.00'te başladı. Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki yarışların ödül törenleri de saat 17.00'de yarışma parkurunda gerçekleştirildi. 4 kategoride 15 pilotun yarıştığı görsel şölende teknik aksaklıklar nedeniyle bazı yarışçılar finişi göremedi. Zaman zaman etkili olan fırtına nedeniyle pilotların performansından kaynaklı uçuşan tozlar seyirciyi adeta toz bulutu içerisinde bırakırken zamanla mücadele eden pilotların egzoz sesleri ise otomobil tutkunlarının kulaklarının pasını sildi. Kadın pilotların performansları ise göz doldurdu.

Kupalar sahiplerini buldu

14 pilotun 5 kategoride mücadelesine sahne olan ilk gün yarışlarında Kategori 1'de Candan Erim, Kategori 2'de Özgür Kanlı, Kategori 3'de Mitat Diker, Kategori 4'de Gürkal Menderes ve Kadınlar Kategorisi'nde de Candan Erim birincilik kupasını alan isimler oldu.

14 Haziran Pazar günü İzmir Otomobil Sporları Kulübü (İOSK) tarafından düzenlenen yarışta da Kategori 1'de Onur Sınırdere, Kategori 2'de Taylan Aydın, Kategori 4'de Hakan Akman ve Kadınlar Kategorisi'nde de Candan Erim birincilik kupasını alan isimler oldu.

Oldukça çekişmeli geçen yarışlarda herhangi bir kaza yaşanmazken İOSK Başkanı Mitat Diker ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın otomobilleri teknik arızadan dolayı yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

"Gece Otokrosu yapmayı planlıyoruz"

Yarışların sonunda da dereceye girenler kupalarını kaldırırken sponsorlara ve destek verenlere de plaketleri takdim edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yenipazar ve Sultanhisar Belediyeleri ile sponsor firmaların destekleri ile gerçekleştirilen yarışların yeni dönemde yalnızca yarış organizasyonlarıyla değil, motosiklet, havacılık, festival, turizm ve gençlik projeleriyle de ön plana çıkmayı hedeflendiğini ifade eden AYOSK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Karaömer: "Çok kısa sürede hazırlandığımız yarışları sorunsuz bir şekilde tamamladık. İlk hedefimiz ise Türkiye'de bir ilk olacak olan gece otokrosu yapmayı planlıyoruz. Tüm sporseverlerimizi diğer yarışlarımızı izlemeye davet ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yenipazar'da çifte otokros heyecanı yaşandı - Son Dakika

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