Aydın'da Sahalar Yenilendi - Son Dakika
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Spor

Aydın'da Sahalar Yenilendi

Aydın\'da Sahalar Yenilendi

Horsunlu ve Pamukören sahaları modernize edildi, sporcular için daha iyi antrenman koşulları sağlandı.

18.02.2025 10:50
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Horsunlu ve Pamukören sahaları yenilenerek daha modern bir görünüme kavuştu.

Aydın'da spor altyapısını güçlendirmek ve takımların daha iyi şartlarda antrenman yapmasını sağlamak amacıyla Horsunlu ve Pamukören sahalarında önemli yenileme çalışmaları tamamlandı.

FIFA standartlarında inşa edilen Horsunlu Sahasının ışıklandırma sistemi baştan sona yenilenerek, gece antrenmanlarına uygun hale getirildi. Artık sporcular daha konforlu ve verimli bir ortamda antrenman yapma imkanına sahip olacak.

Öte yandan, Pamukören Stadında da önemli iyileştirmeler gerçekleştirildi. Stada 500 adet taraftar koltuğu yerleştirilerek tribünler daha modern ve konforlu hale getirildi. Ayrıca, saha kenarlarında bulunan aydınlatma armatörleri yenilenerek akşam saatlerinde de antrenman ve müsabakaların yapılabilmesi sağlandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pamukören, Horsunlu, Gençlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın'da Sahalar Yenilendi - Son Dakika

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