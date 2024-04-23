Hak mahrumiyeti cezası alan yönetici vinç kiralayarak maç izledi

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Aydın'da 365 gün hak mahrumiyeti cezası aldığı için stadyuma girişi yasaklanan 34 yaşındaki yönetici Osman Aklık, şampiyonluğa oynayan takımının maçını izleyebilmek için vinç kiraladı. 90 dakika boyunca stadın dışında vincin kabininde müsabakayı takip eden Aklık'ı görenler şaşkınlarını gizleyemedi.

Aydın Süper Amatör Lig'de play-off grubunda şampiyonluk mücadelesi veren lider Kuyucakspor'un kulüp yöneticisi Osman Aklık, 2023 yılının ekim ayında Kurtuluşspor ile oynadıkları maçta çıkan olaylardan dolayı 365 gün hak mahrumiyet cezası almıştı. Cezadan dolayı stadyumlara girişi yasaklanan Aklık, şampiyonluğa oynayan takımının maçlarını izleyebilmek için ilginç bir yöntem geliştirdi. Takımının iç ve dış saha maçlarında yalnız bırakmayan 34 yaşındaki Aklık her maç öncesi vinç kiralayıp, stadyum dışından maçları izliyor. Takımın maçlarını kaçırmayan Kuyucakspor sevdalısı Aklık, son olarak Davutlarspor ile oynadıkları mücadeleyi vinç kabininde 90 dakika boyunca takip etti. Futbolseverler ise Aklık'ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kuyucakspor'un 4-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın ardından açıklamalarda bulunan Osman Aklık, ortalama her maç için vinç kiralamanın maliyetinin 2 bin TL'yi bulduğunu söyleyerek, "Geçen yıl ekim ayında oynadığımız Kurtuluşspor maçında çıkan olaydan dolayı jandarma, taraftarımıza müdahale etti. Bununla ilgili işlem yapacağını söyleyince taraftarımız ceza almaması için sorumluluğu üstüme aldım. 6222 sayılı sporda şiddet yasasından dolayı şahsıma 365 gün hak mahrumiyet cezası verildi ve stadyumlara girişim yasaklandı. Vanspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Feyat Kıyak da böyle bir ceza almıştı ve vinç kiralayıp takımının maçını izlemişti. Bundan esinlenerek ben de vinç kiraladım ve takımının maçlarını stadyum dışından izliyorum. İzlemezsem içim rahat etmez. Çünkü şampiyonluğa oynuyoruz. Play-off grubunda 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturuyoruz. Sezonun sonunda Bölgesel Amatör Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Maçların bitimine 3 maç kaldı. Bu maçlarda da vinç kiralayıp takımımızın maçlarını izlemeye devam edeceğim. Kuyucakspor sevgisi bizde hiçbir zaman bitmez" dedi. - AYDIN