Aydın'da Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Aydın'da Yaz Spor Okulları Açıldı

Aydın\'da Yaz Spor Okulları Açıldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okullarının açılış töreni Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 34 farklı branşta eğitim verilecek olan spor okullarında gençlere ücretsiz eğitimler sunulacak.

28.06.2024 10:02
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 34 branşta eğitim verilecek olan yaz spor okullarının açılış töreni gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nun açılış konuşması ile devam etti. Fillikçioğlu, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yaz boyunca ilimiz spor tesislerinin kapılarını gençlerimiz için açıyoruz ve onları sporla buluşturuyoruz. Gençlerimize 17 ilçemizde yaz spor okullarımız ile hizmet vereceğiz. Yaz spor okullarının tüm gençlerimize ve onları yetiştirecek olan antrenörlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından halk oyunları, cimnastik ve karate gösterileri sahnelendi. Veliler gösterilere büyük ilgi gösterdi ve alkışlarla destek verdi. Törenin sonunda veliler ve öğrenciler, branş kayıtlarını yaptırdı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor tesislerinde; atletizm, yüzme, voleybol, basketbol, futbol, atıcılık, badminton, tekerlekli sandalye basketbol, bilardo, bisiklet, bocce, boks, jimnastik, eskrim, fitness, floor curling, güreş, halk oyunları, halter, hemsball, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, oryantring, satranç, step aerobik, taekwondo, tenis, wellness ve wushu gibi 34 branşta uzman antrenörler eşliğinde ücretsiz eğitimler verilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın'da Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika

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