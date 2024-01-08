Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıldız kızlar ve erkekler basketbol müsabakaları tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıldız kızlar ve erkekler basketbol müsabakaları, 27 Kasım 2023-8 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalarla tamamlandı.

Sporun heyecanını ve rekabetini bir araya getiren organizasyon kızlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlendi. Kızlar kategorisinde 9 okuldan 108 sporcu, erkekler kategorisinde ise 15 okuldan 180 sporcu katılım gösterdi. Kızlar kategorisinde özel bir ortaokul birinci sıraya yerleşirken, erkekler kategorisinde İncirliova ilçesinde bir başka özel ortaokul gösterdiği üstün performans ve oyun disiplini ile birincilik kupasını kaldırdı.

Müsabakaların ardından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreni, sporcular gösterdikleri emek ve mücadelenin karşılığı olan madalya ve kupalarını aldı. - AYDIN