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Aydın filede Yeşilyurt'a karşı - Son Dakika

Aydın filede Yeşilyurt'a karşı

12.02.2022 11:22
Aydın filede Yeşilyurt'a karşı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde son sıradaki Yeşilyurt ile karşı karşıya gelecek.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde son sıradaki Yeşilyurt ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde 22 puanla 9'uncu sırada yer alan Aydın temsilcisi, 4 puanı bulunan İstanbul ekibini yenerek moral bulmak istiyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor sezonun ilk yarısında deplasmanda Yeşilyurt'u 3-1 mağlup etmişti.


- Aydın
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Büyükşehir Belediyespor, Yeşilyurt, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın filede Yeşilyurt'a karşı - Son Dakika Spor


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