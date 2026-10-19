Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü dart il birinciliğinin başladığını duyurdu - Son Dakika
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü dart il birinciliğinin başladığını duyurdu

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü dart il birinciliğinin başladığını duyurdu
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde Okul Sporları kapsamında düzenlenen Dart İl Birinciliği Müsabakaları başladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, farklı okullardan sporcuların il birinciliği için mücadele ettiği organizasyona katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde okul sporları kapsamında düzenlenen dart il birinciliğinde sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Okul Sporları kapsamında düzenlenen Dart İl Birinciliği Müsabakaları başladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, il birinciliği müsabakalarının başladığı duyuruldu. Farklı okullardan sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, sporcular il birinciliği için mücadele ediyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Kaynak: İHA
İncirliovaGençlikEğitimAydınSporSon Dakika

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