Aydın haber... Nazilli'de iki içeri bir dışarı - Son Dakika
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Aydın haber... Nazilli'de iki içeri bir dışarı

21.09.2022 11:20
Aydın haber... Nazilli'de iki içeri bir dışarı

Aydın yerel spor haberine göre TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü deplasmanda Esenler Erokspor'u yenerek ilk galibiyetini almayı hedefleyen düşme hattındaki Nazilli Belediyespor'da kırmızı kart cezaları sona eren kaleci Zekeriya ve santrfor Nuh bu hafta takımdaki yerlerini alabilecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü deplasmanda Esenler Erokspor'u yenerek ilk galibiyetini almayı hedefleyen düşme hattındaki Nazilli Belediyespor'da kırmızı kart cezaları sona eren kaleci Zekeriya ve santrfor Nuh bu hafta takımdaki yerlerini alabilecek. Siyah-beyazlılarda iç sahada 3-3 sona eren Amed Sportif maçında sakatlanarak kaburgasında kırık tespit edilen forvet Hüseyin ise görev yapamayacak.

"Ligde bir türlü şanssızlıklar yakamazı bırakmıyor" diyen teknik direktör Cihan Erdil, "Bu hafta sonu artık İstanbul deplasmanında Esenler Erokspor karşılaşmasında galibiyet ile tanışmak istiyoruz. Oyuncularım çok azimliler ve bunu başarabilecek güçteler. Şu anda kendi tesislerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güç depolaması yapıyoruz ve taktiksel olarak da çalışıyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Esenler, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haber... Nazilli'de iki içeri bir dışarı - Son Dakika

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