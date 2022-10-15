Aydın haber... Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Aydın haber... Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

15.10.2022 17:38
Aydın haber... Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Aydın haberler... Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erol Akbulut, Recep KarakoçGalatasaray HDI Sigorta: Burak Güngör, Emir Öztürk, Edgar, Sharifi, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Orçun Ergün)Halkbank: Bruno, Doğukan Ulu, Ma'a, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Abdel (Volkan...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç

Galatasaray HDI Sigorta: Burak Güngör, Emir Öztürk, Edgar, Sharifi, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Orçun Ergün)

Halkbank: Bruno, Doğukan Ulu, Ma'a, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Abdel ( Volkan Döne, Deniz İvgen, Mustafa Koç)

Setler: 27-25, 20-25, 21-25, 25-23, 12-15

Süre: 138 dakika (31, 28, 29, 32, 18)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

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Kaynak: AA

Burhan Felek, Halkbank, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haber... Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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