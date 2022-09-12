Aydın haberleri... Efeler 09'da Aktaş dönemi sona erdi - Son Dakika
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Aydın haberleri... Efeler 09'da Aktaş dönemi sona erdi

12.09.2022 15:40
Aydın haberleri... Efeler 09'da Aktaş dönemi sona erdi

Aydın spor haberine göre TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta dün evinde Kepez Belediyespor'a 1-0 yenilen Efeler 09 SFK'da teknik direktör Cemil Aktaş ile yollar ayrıldı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta dün evinde Kepez Belediyespor'a 1-0 yenilen Efeler 09 SFK'da teknik direktör Cemil Aktaş ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Teknik Direktör Cemil Aktaş ve ekibiyle görüşerek, karşılıklı anlaşma sonucu yolları ayırma kararı almıştır. Cemil hocamız ve ekibine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kepez Belediyespor, Efeler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haberleri... Efeler 09'da Aktaş dönemi sona erdi - Son Dakika

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