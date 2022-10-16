Aydın haberleri: Efeler 09'dan tarihi zafer

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Efeler 09 Spor FK, deplasmanda Merkür Holding Erbaaspor'u 3-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Grupta 1 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi ile 8 puana ulaşan yeşil-beyazlılar, profesyonel lig tarihindeki ilk zaferine imza attı. Bölgesel Amatör Lig'den çıktığı 3'üncü Lig'de bu sezon üst sıraları hedefleyen Efeler 09, aldığı 3 puanla 14'üncü sıradan 5 basamak tırmanarak 9'unculuğa yükseldi.
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