Aydın haberleri: Efeler 09'dan tarihi zafer - Son Dakika
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Aydın haberleri: Efeler 09'dan tarihi zafer

16.10.2022 11:54
Aydın haberleri: Efeler 09'dan tarihi zafer

Aydın habere göre TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Efeler 09 Spor FK, deplasmanda Merkür Holding Erbaaspor'u 3-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Efeler 09 Spor FK, deplasmanda Merkür Holding Erbaaspor'u 3-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Grupta 1 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi ile 8 puana ulaşan yeşil-beyazlılar, profesyonel lig tarihindeki ilk zaferine imza attı. Bölgesel Amatör Lig'den çıktığı 3'üncü Lig'de bu sezon üst sıraları hedefleyen Efeler 09, aldığı 3 puanla 14'üncü sıradan 5 basamak tırmanarak 9'unculuğa yükseldi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Efeler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haberleri: Efeler 09'dan tarihi zafer - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın haberleri: Efeler 09'dan tarihi zafer - Son Dakika
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