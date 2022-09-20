Aydın haberleri: Nazilli Belediyespor Hüseyin'e üzüldü - Son Dakika
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Aydın haberleri: Nazilli Belediyespor Hüseyin'e üzüldü

20.09.2022 11:45
Aydın haberleri: Nazilli Belediyespor Hüseyin'e üzüldü

Gelen Aydın haberlerine göre TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon çıktığı 5 maçta henüz galibiyetle tanışamayıp 3 puanla düşme hattında kalan Nazilli Belediyespor, tecrübeli futbolcusu Hüseyin Çolak'ın sakatlığına üzüldü.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon çıktığı 5 maçta henüz galibiyetle tanışamayıp 3 puanla düşme hattında kalan Nazilli Belediyespor, tecrübeli futbolcusu Hüseyin Çolak'ın sakatlığına üzüldü. Pazar günü oynanan Amed Sportif karşılaşmasının 74'üncü dakikasında ikili mücadele sırasında aldığı darbe sonrasında sakatlanarak oyundan çıkan 32 yaşındaki oyuncunun kaburgasında kırık tespit edildi. Hüseyin'in tedavisine başlandığı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Çolak, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haberleri: Nazilli Belediyespor Hüseyin'e üzüldü - Son Dakika

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