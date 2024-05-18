Aydın'ın Buharkent ilçesi Türkiye Tırmanma Yarışı'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Spor

Aydın'ın Buharkent ilçesi Türkiye Tırmanma Yarışı'na ev sahipliği yapacak

Aydın\'ın Buharkent ilçesi Türkiye Tırmanma Yarışı\'na ev sahipliği yapacak

Buharkent Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenecek olan Buharkent Tırmanma Yarışı, Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı olarak 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışa Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda yarışmacı katılacak.

18.05.2024 19:12  Güncelleme: 19:13
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Aydın'ın Buharkent ilçesi, Türkiye Tırmanma Yarışı'nın 3. ayağına ev sahipliği yapacak. Buharkent Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenecek olan Buharkent Tırmanma Yarışı, 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin önemli organizasyonlarından olan Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı bu yıl Aydın'ın Buharkent ilçesinde gerçekleştirilecek. Buharkent Belediyesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 4. kez tüm yarışseverlere ev sahipliği yapacak. Yarışın üçüncü ayağı ise Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından Buharkent Belediyesi'nin katkılarıyla 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Büyük heyecana ve renkli görüntülere sahne olacak olan organizasyona Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda yarışmacı katılacak.

Buharkent'in ev sahipliği yapacağı etkinliğe tüm vatandaşları davet eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, kayıtların açıldığını ifade ederek "Icrypex ana sponsorluğunda, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. yarışı Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından Buharkent Belediyemizin destekleri ile 25-26 Mayıs tarihlerinde Buharkent'imizde düzenleniyor. Ulusal şampiyonanın 3. yarışı olacak olan Buharkent Tırmanma Yarışı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Buharkent Belediye Meydan'ından verilecek sembolik start ile başlayacak" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın'ın Buharkent ilçesi Türkiye Tırmanma Yarışı'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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