Aydın'ın demir yumruğu Tülay Rabia Önbaş Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Spor

Aydın'ın demir yumruğu Tülay Rabia Önbaş Türkiye üçüncüsü oldu

Aydın\'ın demir yumruğu Tülay Rabia Önbaş Türkiye üçüncüsü oldu

İzmir'de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan Aydın'ın demir yumruğu Tülay Rabia Önbaş, Türkiye üçüncüsü oldu. Önbaş, 64 kiloda ringe çıkarak Üst Minik Kadınlar Türkiye üçüncüsü oldu. Aydın Boks İl Temsilcisi ve Genç Erkekler Boks Milli Takım Baş Antrenörü Yavuz Kılıç, öğrencilerini tebrik ederek desteklerinden dolayı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve diğer ilgili müdürlüklere teşekkür etti.

05.07.2024 11:02
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İzmir'de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan Aydın'ın demir yumruğu Tülay Rabia Önbaş, Türkiye üçüncüsü oldu.

Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden Tülay Rabia Önbaş, başarılı performansıyla dikkat çekti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı şampiyonada rakiplerini alt etmeyi başaran Aydın'ın demir yumruğu, kıran kırana geçen mücadelelerin ardından şampiyonadan bronz madalya ile döndü. 64 kiloda ringe çıkan Önbaş, Üst Minik Kadınlar Türkiye Üçüncüsü oldu.

Türkiye Boks Federasyonu Aydın Boks İl Temsilcisi ve Genç Erkekler Boks Milli Takım Baş Antrenörü olan Yavuz Kılıç ise öğrencilerini tebrik ederek "25 Haziran-3 Temmuz 2024 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na ilimizi temsilen katıldık ve şampiyonayı bir bronz madalya ile tamamladık. 64 kilogramda Tülay Rabia Önbaş Üst Minik Kadınlar Türkiye 3.'sü olmuştur. Bize desteklerinden ötürü başta Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve her türlü imkan ve desteğini bizden eksik etmeyen İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu başta olmak üzere ilgili müdürlerimize, bizlere inanıp dualarını esirgemeyen ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Aldığımız her madalyayı babam Abdulaziz Kılıç'a ithaf ettik. Kabri nur mekanı cennet olsun inşallah" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın'ın demir yumruğu Tülay Rabia Önbaş Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'ın demir yumruğu Tülay Rabia Önbaş Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
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