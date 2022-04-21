Aydın'ın Sultanları Kuzeyboru'ya şans tanımadı - Son Dakika
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Aydın'ın Sultanları Kuzeyboru'ya şans tanımadı

21.04.2022 17:55
Aydın'ın Sultanları Kuzeyboru'ya şans tanımadı

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı Sultanlar Ligi Play-off 7-8 turunun üçüncü maçında Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup ederek, ligi 7. sırada bitirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı Sultanlar Ligi Play-off 7-8 turunun üçüncü maçında Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup ederek, ligi 7. sırada bitirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, voleybolda adından söz ettirmeye devam ediyor. Play-off'lara kalan ve play-off turunda ligi 7. sırada bitirdi. Maçı baştan sona önde götüren Aydın'ın Sultanları ilk iki seti 25-21, üçüncü seti ise 25-17 kazandı.

Bu yıl da takımın mücadelesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, takımı tebrik etti. - AYDIN

Aydın'ın Sultanları Kuzeyboru'ya şans tanımadı
Aydın'ın Sultanları Kuzeyboru'ya şans tanımadı
Aydın'ın Sultanları Kuzeyboru'ya şans tanımadı

YORUMLAR
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Aydın BŞB filede son sınavda Aydın BŞB filede son sınavda Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru: 2-3 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru: 2-3

Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Play Off, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'ın Sultanları Kuzeyboru'ya şans tanımadı - Son Dakika


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