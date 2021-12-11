Üye Girişi
Aydın'ın sultanları Sarıyer'i rahat geçti - Son Dakika

Aydın'ın sultanları Sarıyer'i rahat geçti

11.12.2021 18:00
Aydın'ın sultanları Sarıyer'i rahat geçti

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Mimar Sinan Spor Salonu'nda ağırladığı Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Mimar Sinan Spor Salonu'nda ağırladığı Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Maça hızlı bir başlangıç yapan Aydın'ın Sultanları, seyirci desteğini de arkasına alarak ilk seti 25-19 aldı. İkinci sette de parkede güçlü bir oyun ortaya koyan Sultanlar, üst üste aldığı sayılar ile seti 25-21'lik skorla rahat bir şekilde kazandı. Dördüncü sette maça ağırlığını koyan Sultanlar, 10 sayı farkla seti 25-15 alarak evindeki galibiyet serisini devam ettirdi. Son Balkan Kupası Şampiyonu olan ve CEV Challenge Cup'ta da yoluna kayıpsız devam eden Aydın'ın Sultanları ile gurur duyduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sarıyer Belediyespor galibiyeti için de teknik heyeti ve oyuncuları tebrik etti. - AYDIN

Aydın'ın sultanları Sarıyer'i rahat geçti
Aydın'ın sultanları Sarıyer'i rahat geçti
Aydın'ın sultanları Sarıyer'i rahat geçti
Aydın'ın sultanları Sarıyer'i rahat geçti
Aydın'ın sultanları Sarıyer'i rahat geçti
Aydın'ın sultanları Sarıyer'i rahat geçti
Aydın'ın sultanları Sarıyer'i rahat geçti

Büyükşehir Belediyesi, voleybol, Sarıyer, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'ın sultanları Sarıyer'i rahat geçti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emre Belözoğlu, Süper Lig'i dize getirdi! Çılgın seriyi Paşa da durduramadı 18:00 Emre Belözoğlu, Süper Lig'i dize getirdi! Çılgın seriyi Paşa da durduramadı
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu 17:32 Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü 17:03 Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak 15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi 13:44 Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
17:46 Haaland'ı renklerine bağlamak isteyen kulüp, kasasını boşaltacak
17:31 Define avcısı paha biçilemez kolye buldu
17:28 Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı: Gönlümüzde genel başkanımız var
17:20 Noel Baba'nın gerçek olmadığını söyleyen din adamına tepki yağdı
17:03 Alparslan Türkeş Vakfı'nın açıldığını duyuran Bahçeli'den çok sert açıklamalar: Hoşgörü dönemi kapanmıştır
17:02 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu
17:01 Marcao, sakatlığından dolayı sahalardan uzak kalabilir
16:37 Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir
16:18 Antalyaspor-Trabzonspor maçında altyapı eksikliği bir kez daha gözler önüne serildi
16:16 Yargıtay'ın bu kararı çocuklarının evliliğine karışan anne babalar için
Oyuncu Rebel Wilson'dan cinsel taciz itirafı: Ünlü oyuncu film setinde pantolonunu indirdi Oyuncu Rebel Wilson'dan cinsel taciz itirafı: Ünlü oyuncu film setinde pantolonunu indirdi         
18:03
Haaland'ı renklerine bağlamak isteyen kulüp, kasasını boşaltacak Haaland'ı renklerine bağlamak isteyen kulüp, kasasını boşaltacak         
17:46
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
17:00
Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi         
14:43
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri         
20:50
Son Dakika! Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi         
19:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 18:07:51. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'ın sultanları Sarıyer'i rahat geçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement