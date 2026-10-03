Aydın Söke'de Dünya Yürüyüş Günü'nde fiziksel aktiviteye dikkat çekildi - Son Dakika
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Aydın Söke'de Dünya Yürüyüş Günü'nde fiziksel aktiviteye dikkat çekildi

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Aydın Söke\'de Dünya Yürüyüş Günü\'nde fiziksel aktiviteye dikkat çekildi
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Aydın'ın Söke ilçesinde 2 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. Etkinlikte hareketli yaşamın önemine ve düzenli fiziksel aktivitenin sağlığa katkılarına dikkat çekildi. Katılımcılar birlikte yürüdü.

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, hareketli yaşamın önemine dikkat çekildi. Katılımcılar sağlıklı yaşam için birlikte yürüdü.

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Hareketli yaşamın önemine dikkat çekmek ve toplumda düzenli fiziksel aktivite konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar bir araya geldi. Yürüyüş boyunca spor yapmanın ve aktif bir yaşam sürdürmenin sağlığa katkılarına dikkat çekildi. Etkinlik, katılımcıların birlikte yürüyüş yapmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
EtkinlikSağlıkYaşamDünyaAydınSökeSporSon Dakika

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