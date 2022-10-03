Aydın spor haberi... Nazilli Belediyespor'da 2 eksik - Son Dakika
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Aydın spor haberi... Nazilli Belediyespor'da 2 eksik

03.10.2022 11:22
Aydın spor haberi... Nazilli Belediyespor'da 2 eksik

Edinilen Aydın haberine göre TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ankaraspor'a evinde 1-0 mağlup olup 7 hafta sonunda galibiyetle tanışamayan Eşin Group Nazilli Belediyespor'da 2 futbolcu sakatlandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ankaraspor'a evinde 1-0 mağlup olup 7 hafta sonunda galibiyetle tanışamayan Eşin Group Nazilli Belediyespor'da 2 futbolcu sakatlandı. Alınan yenilgi sonrası sol bek Mert Er, orta saha Gökhan ve forvet Anıl'ı kadro çdışı bırakan siyah-beyazlılarda Ankaraspor karşılaşmasında sakatlanan Fatih Üge ve Cemal Şener idmanda yer almadı.

Çarşamba günü deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak Ege ekibinde iki oyuncunun müsabakada forma giyemeyecekleri bildirildi. Tedavisi biten Hüseyin ise antrenmanda yer aldı. Teknik direktör Cihan Erdil kötü gidişata son vereceklerini belirterek, "Ligde oyuncularımın yakasını şanssızlıklar bir türlü bırakmadı. Ancak oyuncularımın antremanlardaki hırslı çalışmaları beni oldukça umutlandırıyor" dedi.


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Aydın spor haberi | Nazilli Belediyespor deplasman hazırlığını sürdürüyor Aydın spor haberi | Nazilli Belediyespor deplasman hazırlığını sürdürüyor Aydın haberi... Nazilli Belediyespor'da 3 oyuncu kadro dışı Aydın haberi... Nazilli Belediyespor'da 3 oyuncu kadro dışı
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaraspor, Mert Er, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın spor haberi... Nazilli Belediyespor'da 2 eksik - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın spor haberi... Nazilli Belediyespor'da 2 eksik - Son Dakika
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