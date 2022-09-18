Aydın spor haberleri: Efeler 09 son anlarda yıkıldı - Son Dakika
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Aydın spor haberleri: Efeler 09 son anlarda yıkıldı

18.09.2022 12:05
Aydın spor haberleri: Efeler 09 son anlarda yıkıldı

Aydın spor haberi... TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 2 haftada 1 puanda kalınca Cemil Aktaş'la yollarını ayırıp takımı geçen sezon profesyonel lige çıkaran Veyis Kanber'i teknik direktörlüğe döndüren Efeler 09 SFK, Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında galibiyeti son dakikalarda kaçırdı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 2 haftada 1 puanda kalınca Cemil Aktaş'la yollarını ayırıp takımı geçen sezon profesyonel lige çıkaran Veyis Kanber'i teknik direktörlüğe döndüren Efeler 09 SFK, Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında galibiyeti son dakikalarda kaçırdı. Kanber yönetimindeki ilk sınavda İstanbul deplasmanında Süleyman'ın golüyle ilk yarıyı önde tamamlayan Aydın temsilcisi, 86'ncı dakikada Kerem'in golüne engel olamayınca 1 puana razı oldu.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükçekmece Tepecikspor, Efeler, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın spor haberleri: Efeler 09 son anlarda yıkıldı - Son Dakika

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