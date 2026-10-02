Aydın Süper Amatör Lig\'de Kardeşköyspor 6 transferle üst sıraları hedefliyor

Aydın Süper Amatör Lig'de 7'nci sezonunu geçirmeye hazırlanan Kardeşköyspor, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendiriyor. Mevcut oyuncu grubunu büyük ölçüde koruyarak 6 transfer gerçekleştiren ekip, teknik direktör Tolga Çomak yönetiminde üst sıraları zorlamayı hedefliyor.

Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Kardeşköyspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Ligdeki yedinci sezonunda başarılı bir performans ortaya koymak isteyen ekip, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadro yapılanmasında mevcut oyuncuların büyük bölümünü takımda tutan Kardeşköyspor, yeni isimlerle kadrosunu daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyor. Yeni sezon çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Kardeşköyspor Başkanı Hüseyin Alvan, Tolga Çomak yönetiminde hazırlıklara başladıklarını belirterek hem kadronun son durumu hem de sezon hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Takımın iskeletini büyük ölçüde koruduklarını ifade eden Alvan, yeni transferlerle birlikte daha iyi bir kadro oluşturduklarını söyledi. Alvan, "Tolga Çomak hocamızla sezona başladık. 6 transfer yaptık. Mevcut kadromuzu büyük ölçüde koruduk" dedi. Geçen sezonki oyuncu grubunun önemli bölümünü bünyesinde tutan Kardeşköyspor, yeni katılan futbolcularla kadro seçeneklerini artırdı. Süper Amatör Lig'de edindiği tecrübeyi yeni sezona taşımaya hazırlanan ekipte, transfer süreci de henüz tamamlanmış değil" dedi.

Transfer çalışmaları sürecek

Yapılan 6 takviyenin ardından transfer çalışmalarını sürdüreceklerini açıklayan Alvan, "Transfere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kardeşköyspor, sezon öncesindeki kadro yapılanmasını yeni takviyelerle sürdürmeye hazırlanırken, mevcut kadronun korunması ve transferlerin katkısıyla ligde daha iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor. Yeni sezon hazırlıklarının bir sonraki aşamasını ise hazırlık karşılaşmaları oluşturacak. Alvan, kısa süre içinde hazırlık maçlarına başlayacaklarını belirtti. Bu karşılaşmalar, Tolga Çomak yönetimindeki ekibin son durumunu görmesi ve yeni transferlerin takıma uyum sağlaması açısından önem taşıyacak. Kardeşköyspor, lig maratonu öncesinde oyun düzenini sahaya yansıtarak eksiklerini görme fırsatı bulacak" diye konuştu.

"Daha iyi bir kadro kurduk"

Yeni sezona ilişkin beklentilerini de paylaşan Alvan, "Hedefimiz üst sıraları zorlamak. Daha iyi bir kadro kurduk" diyerek takıma duyduğu güveni dile getirdi. Süper Amatör Lig'deki 7'nci sezonuna hazırlanan Kardeşköyspor, koruduğu kadrosu ve yeni transferleriyle üst sıralar için mücadele etmeyi amaçlıyor. Hazırlık maçları ve devam edecek transfer çalışmaları, takımın yeni sezon öncesindeki yol haritasını oluşturacak" dedi.