Aydınlı boksör Akkaş, Hırvatistan\'daki U-23 Avrupa Şampiyonası\'nda ringe çıkacak

Hırvatistan'da düzenlenecek U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil edecek milli sporcu Tevfik Akkaş, ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmek ve İstiklal Marşı'nı okutmak için ringde mücadele edecek.

Türkiye Boks Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan European Boxing U-23 Avrupa Boks Şampiyonası, 14-25 Kasım tarihleri arasında Hırvatistan'ın Pore kentinde gerçekleştirilecek. Avrupa'nın genç yeteneklerini bir araya getirecek şampiyonada Türkiye de madalya mücadelesi verecek. Şampiyonada U-23 Erkekler Boks Milli Takımı kafilesinde yer alan Aydınlı milli sporcu Tevfik Akkaş da Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil edecek. Ringde başarılı sonuçlar elde etmek için mücadele edecek olan Akkaş, şampiyonada ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.