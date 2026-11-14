Aydınlı boksör Akkaş, Hırvatistan'daki U-23 Avrupa Şampiyonası'nda ringe çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydınlı boksör Akkaş, Hırvatistan'daki U-23 Avrupa Şampiyonası'nda ringe çıkacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydınlı boksör Akkaş, Hırvatistan\'daki U-23 Avrupa Şampiyonası\'nda ringe çıkacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil edecek milli boksör Tevfik Akkaş, 14-25 Kasım'da Hırvatistan'ın Pore kentinde ringe çıkacak. Akkaş, Türkiye'yi de temsil edeceği şampiyonada bayrağı dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmayı amaçlıyor.

Hırvatistan'da düzenlenecek U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil edecek milli sporcu Tevfik Akkaş, ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmek ve İstiklal Marşı'nı okutmak için ringde mücadele edecek.

Türkiye Boks Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan European Boxing U-23 Avrupa Boks Şampiyonası, 14-25 Kasım tarihleri arasında Hırvatistan'ın Pore kentinde gerçekleştirilecek. Avrupa'nın genç yeteneklerini bir araya getirecek şampiyonada Türkiye de madalya mücadelesi verecek. Şampiyonada U-23 Erkekler Boks Milli Takımı kafilesinde yer alan Aydınlı milli sporcu Tevfik Akkaş da Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil edecek. Ringde başarılı sonuçlar elde etmek için mücadele edecek olan Akkaş, şampiyonada ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA
Avrupa ŞampiyonasıYerel HaberlerHırvatistanTürkiyeAydınSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran’a saldırıları durdurmayı düşünüyor Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran'a saldırıları durdurmayı düşünüyor
Altay Bayındır’dan Celta Vigo kariyerine görkemli siftah Altay Bayındır'dan Celta Vigo kariyerine görkemli siftah
Ali Koç’tan dikkat çeken “Türkiye“ hassasiyeti: Moderatörü böyle uyardı Ali Koç’tan dikkat çeken "Türkiye" hassasiyeti: Moderatörü böyle uyardı
00:41
Hojlund iki kez attı, Portekiz evinde Danimarka’ya 4-1 kaybetti
Hojlund iki kez attı, Portekiz evinde Danimarka'ya 4-1 kaybetti
00:27
Akrabadan Mustafa Sarıgül ve oğluna 30 milyon dolarlık iddia
Akrabadan Mustafa Sarıgül ve oğluna 30 milyon dolarlık iddia
23:44
Mourinho’ya tavsiye sorusu: Shomurodov’dan Batrakov için dikkat çeken yanıt
Mourinho'ya tavsiye sorusu: Shomurodov'dan Batrakov için dikkat çeken yanıt
22:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı: 33,4 milyar TL geri alındı, 161 milyar TL ödeme yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı: 33,4 milyar TL geri alındı, 161 milyar TL ödeme yapıldı
21:16
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası! Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
20:38
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 01:16:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydınlı boksör Akkaş, Hırvatistan'daki U-23 Avrupa Şampiyonası'nda ringe çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android