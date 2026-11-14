Aydınlı boksör Akkaş, Hırvatistan\'daki U-23 Avrupa Şampiyonası\'nda ringe çıkacak

Aydınlı boksör Akkaş, Hırvatistan'daki U-23 Avrupa Şampiyonası'nda ringe çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil edecek milli boksör Tevfik Akkaş, 14-25 Kasım'da Hırvatistan'ın Pore kentinde ringe çıkacak. Akkaş, Türkiye'yi de temsil edeceği şampiyonada bayrağı dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmayı amaçlıyor.
Hırvatistan'da düzenlenecek U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil edecek milli sporcu Tevfik Akkaş, ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmek ve İstiklal Marşı'nı okutmak için ringde mücadele edecek.
Türkiye Boks Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan European Boxing U-23 Avrupa Boks Şampiyonası, 14-25 Kasım tarihleri arasında Hırvatistan'ın Pore kentinde gerçekleştirilecek. Avrupa'nın genç yeteneklerini bir araya getirecek şampiyonada Türkiye de madalya mücadelesi verecek. Şampiyonada U-23 Erkekler Boks Milli Takımı kafilesinde yer alan Aydınlı milli sporcu Tevfik Akkaş da Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil edecek. Ringde başarılı sonuçlar elde etmek için mücadele edecek olan Akkaş, şampiyonada ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?