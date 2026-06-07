Aydınlı Sporcudan Başarı

Okullar Arası Geleneksel Sporlar Aba Güreşi Türkiye Birinciliği Müsabakaları'nda Aydın'ı temsil eden Muhammet Bilal Atabey, 70 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aydın Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Aydın İncirliova Spor Lisesi öğrencisi Muhammet Bilal Atabey, Okullar Arası Geleneksel Sporlar Aba Güreşi (Kapışmalı) Türkiye Birinciliği Müsabakaları'nda mindere çıktı. 70 kilogram kategorisinde mücadele eden genç sporcu, rakipleri karşısında sergilediği başarılı performansla Türkiye üçüncülüğünü elde ederek kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Geleneksel sporların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen organizasyonda elde edilen derece, Aydın sporunun başarı hanesine bir yenisini daha eklerken, genç sporcunun başarısı da gurur kaynağı oldu. - AYDIN