Aydınlı Sporcular 110m Engellide Zirveye Çıktı

İzmir'de düzenlenen atletizm yarışmalarında ter döken Aydınlı milli sporcular, 110 metre engelli branşına damga vurdu.

Büyük Kulüpler Süper Ligi 1. Kademe Yarışmaları, İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yarışmalarda mücadele eden Aydınlı milli sporcular ise önemli başarılara imza attı. 110 metre engelli branşında piste çıkan milli sporcu Koray Uygun, 13.94 saniyelik derecesiyle birinci olurken, milli sporcu Talha Gülnihal ise 14.25 saniyelik derecesiyle ikinci olarak kürsüde yer aldı.

Başarılı sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Aynı branşta kürsünün ilk iki basamağını Aydınlı sporcularımızın paylaşması, ilimiz adına büyük bir gurur ve sevinç kaynağı oldu. Sporcularımızın elde ettiği bu başarı, Aydın atletizminin yükselen grafiğini bir kez daha ortaya koydu" ifadeleri yer aldı. - AYDIN