Aydınspor başkanlık ilanına Türkiye ve Avrupa\'dan yoğun başvuru geldi

Aydınspor'un başkan arayışı için başlattığı ilan, Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Avrupa'dan da başvurular alırken, kulübün geleceğine yönelik adaylar 11 Eylül'de yapılacak toplantıda değerlendirilecek.

Aydınspor'da yeni yönetimin oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Kulübün başkanlık için yayımladığı ilanla başlayan süreçte Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinden çok sayıda başvuru geldi. Kulübün geleceğine yönelik yapılan başvurular, 11 Eylül Cuma günü taraftarlardan oluşan mevcut yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda değerlendirilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan adaylarla yeniden iletişime geçilerek, başkanlık ve yönetim sürecinde ortak bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

Aydınspor yönetiminden yapılan açıklamada, amaçlarının yalnızca yeni bir yönetim oluşturmak olmadığı belirtilerek, kulübün köklü tarihine yakışan ve Aydın şehrini yeniden kulübün etrafında buluşturacak bir yapı oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi. Öte yandan kulübe destek vermek isteyen kişi, kurum ve markalar için forma göğüs, kol ve sırt alanları ile şort sponsorlukları konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.