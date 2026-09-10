Aydınspor başkanlık ilanına Türkiye ve Avrupa'dan yoğun başvuru geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydınspor başkanlık ilanına Türkiye ve Avrupa'dan yoğun başvuru geldi

Aydınspor başkanlık ilanına Türkiye ve Avrupa\'dan yoğun başvuru geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydınspor'un başkanlık arayışı için yayımladığı ilan, Türkiye'nin farklı bölgeleri ve Avrupa'dan çok sayıda başvuru aldı. Adaylar, 11 Eylül Cuma günü taraftarlardan oluşan mevcut yönetim kurulunun katılımıyla yapılacak toplantıda değerlendirilecek.

Aydınspor'un başkan arayışı için başlattığı ilan, Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Avrupa'dan da başvurular alırken, kulübün geleceğine yönelik adaylar 11 Eylül'de yapılacak toplantıda değerlendirilecek.

Aydınspor'da yeni yönetimin oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Kulübün başkanlık için yayımladığı ilanla başlayan süreçte Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinden çok sayıda başvuru geldi. Kulübün geleceğine yönelik yapılan başvurular, 11 Eylül Cuma günü taraftarlardan oluşan mevcut yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda değerlendirilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan adaylarla yeniden iletişime geçilerek, başkanlık ve yönetim sürecinde ortak bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

Aydınspor yönetiminden yapılan açıklamada, amaçlarının yalnızca yeni bir yönetim oluşturmak olmadığı belirtilerek, kulübün köklü tarihine yakışan ve Aydın şehrini yeniden kulübün etrafında buluşturacak bir yapı oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi. Öte yandan kulübe destek vermek isteyen kişi, kurum ve markalar için forma göğüs, kol ve sırt alanları ile şort sponsorlukları konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Aydınspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınspor başkanlık ilanına Türkiye ve Avrupa'dan yoğun başvuru geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı
Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu Fiyatlar cep yakıyor Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor
NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur
Endonezya’daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor Endonezya'daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor
İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek
Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu Durumu kritik Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik

10:04
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku’nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
10:02
Kenti karıştıran ses kaydı AK Partili başkan sessizliğini bozdu
Kenti karıştıran ses kaydı! AK Partili başkan sessizliğini bozdu
09:37
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor Apple bombayı lansmanda patlattı
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı
09:19
Trabzonspor’dan Guardiola bombası Menajeriyle temasa geçtiler
Trabzonspor'dan Guardiola bombası! Menajeriyle temasa geçtiler
08:43
İlklerin iPhone’u Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo’da yaptı
İlklerin iPhone'u! Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo'da yaptı
08:34
6 dakika yetti Galatasaray taraftarı yıldız isim için “Gönderilsin“ diyor
6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 10:28:49. #7.12#
SON DAKİKA: Aydınspor başkanlık ilanına Türkiye ve Avrupa'dan yoğun başvuru geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement