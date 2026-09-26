Aydınspor, geçen sezon formayı giyen Duran Adagümeli ile yeni sezonda yeniden anlaştı - Son Dakika
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Aydınspor, geçen sezon formayı giyen Duran Adagümeli ile yeni sezonda yeniden anlaştı

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Aydınspor, geçen sezon formayı giyen Duran Adagümeli ile yeni sezonda yeniden anlaştı
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Aydınspor, geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Duran Adagümeli'yi yeni sezon için yeniden kadrosuna kattı. Kulüp, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takıma katılan Adagümeli'ye yeniden hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Aydınspor, geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Duran Adagümeli ile yeni sezon için yeniden anlaşma sağladı.

Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele eden Aydınspor, bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Aydınspor Teknik Direktörü Ali Türkel'in koordinesinde 'şampiyonluk' parolasıyla ilk antrenmanını gerçekleştiren Aydınspor, geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Duran Adagümeli ile yeni sezon için yeniden anlaşma sağladı.

Konu ile ilgili Aydınspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Geçen sezon siyah-beyazlı formamızla Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden futbolcumuz Duran Adagümeli ile yeni sezon için yeniden anlaşma sağlanmıştır. Adagümeli'ye yeniden hoş geldin diyor, Aydınsporumuzun başarısı için ter dökeceği yeni sezonda üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
AydınsporSporSon Dakika

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