Aydınspor Şampiyonluk Hedefinde Kararlılığını Gösterdi - Son Dakika
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Aydınspor Şampiyonluk Hedefinde Kararlılığını Gösterdi

Aydınspor Şampiyonluk Hedefinde Kararlılığını Gösterdi

Aydınspor, 2024-2025 sezonunun ilk yarısını lider tamamlayarak şampiyonluk hedefine adım adım ilerliyor. Teknik Direktör Ali Türkel ile başarılı bir performans sergileyen siyah beyazlılar, kalesinde yalnızca 7 gol görerek dikkat çekti. Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek için mücadele eden Aydınspor, taraftarlarını mutlu ediyor.

16.01.2025 12:17  Güncelleme: 12:20
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Bu sezon mutlak hedefi şampiyonluk olan Aydın spor, ligin ilk yarısını lider bitirerek şampiyon hedefindeki kararlılığını gösterdi. Siyah beyazlılar, Teknik Direktör Ali Türkel ile 2024-2025 Sezonunun ilk yarısında, 8 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 24 puanla zirveye oturdu.

Bu sezon başından beri birçok sorunla karşı karşıya kalmasına rağmen Kulüp Başkanı Erhan Özlüer'in göreve gelmesinin ardından iyi bir yapılanmaya giden siyah beyazlılar, Teknik Direktör Ali Türkel önderliğinde şampiyonluk hedefine koşuyor. Ligin ilk yarısını lider bitiren Aydınspor, bunun yanında kalesinde sadece 7 gol görerek ilk yarıda en az gol yiyen takım olarak da dikkatleri üzerine çekti. 1. Amatör Lig'de şampiyon olup Süper Amatör Lig'e yükselmesinden bu yana 5 senedir bu ligde mücadele eden ve bir türlü Bölgesel Amatör Lig'e sıçrama yapamayan siyah beyazlılar, bu sezon şampiyonluk hedefine hiç olmadığı kadar yakın olarak görünüyor. Geçmiş sezonlarda taraftarını üzen Zeybekler, bu sezon başından devre arasına kadar gösterdiği mücadeleyle taraftarını mutlu ve memnun etti.

2020-21 Sezonu'nda Süper Amatör Lig'de mücadele eden Aydınspor, B Grubu'nda ligi 21 puanla 5. sırada tamamladı ve Play-Off Grubu'na kalamadı. O sezon Play-Off'a kalan 4 takım Kuşadasıspor, Didimspor, Çine Madranspor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor ilk maçlarında birbirleriyle berabere kalmış ve sonrasında pandemi salgınından dolayı ligler uzun bir süre ertelenmişti.

2021-22 Sezonu'nda 2. Grup'ta mücadele eden Aydınspor, grubunu 40 puanla lider tamamlayarak, Play-Off oynama hakkı kazandı. 4'lü grupta mücadele eden siyah beyazlılar, burada 4 puan toplayarak grubu 3. sırada tamamladı ve Bölgesel Amatör Lig'e yükselemedi. Bu sezon İsabeyli Şırlanspor 1. olarak Bölgesel'e yükseldi. 2.sıradaki Davutlar ise BAL'daki Aydın BŞB'yi penaltılarda mağlup ederek adını Bölgesel'e yazdırdı ve Aydın BŞB Süper Amatör Lig'e düştü.

2022-23 Sezonu'nda ise 1. Grup'ta mücadele eden Aydınspor, grubunu 33 puanla lider tamamlayarak yine Play-Off oynamaya hak kazandı. 4'lü Play-Off Grubu'nda siyah beyazlılar, 8 puanla grubu 3. sırada tamamladı ve yine Bölgesel Lig'e yükselemedi. Bu sezon İncirliova Belediyespor 1. sıradan Bölgesel Lig'e yükseldi. 2. sıradaki Kuşadası 1922 ise BAL'dan gelen Didim belediyespor ile oynadığı Play-Off maçını 2-0 kaybederek BAL'a yükselemedi.

2023-2024 Sezonu'nda Aydınspor mücadele ettiği 2. Grup'ta ligi lider Davutlar'ın ardından 2. sırada tamamladı. Yine Play-Off Grubu'na kalan Aydınspor, 4'lü grupta 4 puanla grubu son sırada tamamladı ve Bölgesel Lig'e yükselmeyi başaramadı. Grubu lider bitiren Kuyucakspor 10 puanla Bölgesel Lig'e yükseldi. 2. sıradaki Davutlar ise Play-Off maçında BAL'dan gelen Sökespor'a penaltılarda elenerek Süper Amatör Lig'de kaldı.

Ligdeki takım sayısının azalmasından dolayı 2 gruplu sistemin değişmesiyle birlikte tekrar eski lig usulüne dönülen Süper Amatör Lig'de tüm spor kamuoyu Aydınspor'un şampiyon olmasını ve Bölgesel Amatör Lig'e yükselerek tekrardan eski günlerin geri gelmesini istiyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydınspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınspor Şampiyonluk Hedefinde Kararlılığını Gösterdi - Son Dakika

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