Ayhan Esen Hırvatistan'da Başarı Elde Etti

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşamını sürdüren ultra maratoncu Ayhan Esen, Hırvatistan'da düzenlenen Polojska Ultra Yarışlarında, 100 kilometrelik parkuru 8 saat 41 dakikada tamamladı.

Slavonski Brod kasabasında dün 9'uncu kez gerçekleştirilen yarışta güçlü bir performans sergileyen Esen, Türk ultra maratonu adına dikkat çekici bir derece elde etti.

Türkiye'den ilk kez katılım sağlanan organizasyonda, Art of Run takımından Emin Erol'da 50 kilometrelik parkuru 4 saat 20 dakikada koşarak başarılı bir sonuç aldı.

Uzun yıllardır koşu antrenörlüğü yapan Ayhan Esen, uluslararası yarışlardaki dereceleriyle Türkiye'yi temsil etmeyi sürdürüyor.