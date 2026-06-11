Ayhancan Güven Le Mans 24 Saat Yarışı'nda - Son Dakika
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Ayhancan Güven Le Mans 24 Saat Yarışı'nda

11.06.2026 10:43
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Ayhancan Güven, Le Mans 24 Saat Yarışı'nda 13 Haziran'da LMGT3 kategorisinde mücadele edecek.

Ayhancan Güven, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 3. ayağı Le Mans 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek.

Fransa'nın Le Mans kentindeki 13,6 kilometrelik de la Sarthe Pisti'nde düzenlenecek zorlu yarış, 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak.

LMGT3 kategorisinde yarışacak 28 yaşındaki Ayhancan, Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy ile beraber Manthey takımının 91 numaralı otomobilini kullanacak.

Bir diğer Türk sürücü Salih Yoluç ise TF Türkiye takımının 34 numaralı aracıyla LMGT3 sınıfında direksiyon başına geçecek. Salih'in takım arkadaşları İrlandalı Charlie Eastwood ve Peter Dempsey olacak.

Ayhancan ve takım arkadaşları, 18 puanla pilotlar klasmanının 7. sırasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ayhancan Güven Le Mans 24 Saat Yarışı'nda - Son Dakika

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