Ayhancan Güven Spa 24 Saat Yarışı'nda

Ayhancan Güven, 2026 Kıtalararası GT Challenge Serisi'nin 3. ayağı Spa 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek.
Belçika'nın Stavelot kasabasındaki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek mücadele, 27 Haziran Cumartesi günü TSİ 17.30'da başlayacak.
Pro sınıfında yarışacak 28 yaşındaki Ayhancan, Avustralyalı Matt Campbell ve Fransız Frederic Makowiecki ile beraber Schumacher CLRT takımının 22 numaralı otomobilini kullanacak.
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