Aykut Kocaman: Büyüklerle Anadolu takımları arasındaki makas kapandı

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, spor dünyasının nabzını tutuyor. Türk futbolunun önde gelen antrenörlerinden Aykut Kocaman, Tivibu Spor kanalında yayınlanan, moderatörlüğünü Çiğdem Günal'ın üstlendiği 'Her Gün Spor' programına konuk oldu. Kocaman, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü döneminde Alex'le ilgili yaşanan tartışmalara da değindi.

Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, dijital TV platformu Tivibu ile spor dünyasına ilişkin gündem ve içerikleri izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Farklı spor dallarından zengin içerikler sunan Tivibu, moderatörlüğünü Çiğdem Günal ve duayen gazeteci Altan Tanrıkulu'nun üstlendiği Her Gün Spor programında Aykut Kocaman'ı ağırladı.

Programda; Spor Toto Süper Ligi'nde bu sezon mücadele eden takımların performansı, deneyimli teknik adamın Fenerbahçe Spor Kulübündeki tecrübeleri ve Türk futboluna dair önemli gelişmeler ele alındı.

"BÜYÜKLERLE ANADOLU TAKIMLARI ARASINDAKİ MAKAS KAPANDI"

Deneyimli Teknik Direktör Aykut Kocaman, ligde mücadele eden büyük takımlarla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Büyük takımlar ile Anadolu takımlarının şartları birbirine yakınlaştı. Ekonomik makas daralırken oyuncu kaliteleri ve yabancı oyuncu sayısındaki artışlarla ilgili de fark kapandı. Bu durum normal hale gelmeli."

1996 yılında Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 84. dakikasında attığı gol ile Fenerbahçe'ye şampiyonluk getiren Aykut Kocaman, o anları değerlendirerek, "Trabzonspor daha az başarılı diyemezdik, sadece biz son hamleyi yapabildiğimiz için şampiyon olabildik. Kazananla birlikte yolculuk yapan takımı da desteklemek gerekiyor. Bir anda çok şey değişebilir, var olan emekleri yıkmak sportif anlamda kültürsüzlük yaratır" dedi.

"ALEX KARİYERİNDE ENE ÇOK BENİM DÖNEMİMDE BAŞARILIYDI"

Fenerbahçe'nin son zamanlardaki durumunu da ele alan Aykut Kocaman, takımın teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde en değerli oyunculardan biri olan Alex de Souza'nın da şu anda antrenörlük yaptığını belirterek; "Şimdi beni daha iyi anlayacak" dedi. Kocaman sözlerine şöyle devam etti:

"Ne Alex ne de başka bir oyuncu ile ilgili hiçbir zaman duygularımla hareket etmedim. Rakamlar ortada, ben art niyetli olsam, nasıl olacak böyle bir şey? Bu konuları gündeme getiren art niyetli gruplar var, Alex'in, bu organize durum tarafından biraz kullanıldığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin asıl sorunu Fenerbahçe'yi oluşturan dinamiklerin birbirine karşı olması."

Fenerbahçe, Sakaryaspor ve İstanbulspor gibi büyük takımlarda forma giyme şansı bulan Aykut Kocaman futbolculuk kariyerini toplamda 3 kere gol kralı olarak taçlandırdı. Jübilesinin ardından çeşitli takımlarda antrenörlük yapan Aykut Kocaman, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe Teknik Direktörlüğüne getirildi ve aynı sezonda takımını şampiyonluğa ulaştırdı. En son Başakşehir Futbol Kulübünü çalıştıran Aykut Kocaman Ekim 2021'de görevinden ayrıldı.