Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor

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Aykut Kocaman, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yönetime istifasını sunacağını açıkladı. Bu gelişme üzerine listenin başına Emre Belözoğlu geçti.

SICAK BAKIYOR

İHA'nın haberine göre; Başakşehir'de teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim yüksek ihtimalle Emre Belözoğlu olacak. Medipol Başakşehir'de 2015-2016 ve 2019-2020 sezonları arasında top koşturan Belözoğlu da bu göreve sıcak bakıyor.

İKİNCİ YUVASI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başkaşehir'de yaklaşık 5 sene top koşturan Emre Belözoğlu, bu kulübü artık ikinci yuvası olarak görüyor. Belözoğlu ve Göksel Gümüşdağ'ın arası çok iyi. Başakşehir takımına sıcak bakıyor.