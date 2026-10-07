Ayla Aksu Kahraman, Samsun Open'da Arango'yu 6-3 ve 6-2 yenerek son 16'ya yükseldi. - Son Dakika
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Ayla Aksu Kahraman, Samsun Open'da Arango'yu 6-3 ve 6-2 yenerek son 16'ya yükseldi.

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Ayla Aksu Kahraman, Samsun Open\'da Arango\'yu 6-3 ve 6-2 yenerek son 16\'ya yükseldi.
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Milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda son 32 turunda Kolombiyalı Emiliana Arango'yu 6-3 ve 6-2'lik setlerle geçerek son 16 turuna kaldı. Kahraman, yarın Birleşik Krallık'tan Alicia Dudeney ile karşılaşacak.

SAMSUN'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 32 turunda Kolombiyalı Emiliana Arango'yu 6-3 ve 6-2'lik setlerle yenerek son 16 turuna yükseldi. Kahraman, turnuvada sonuna kadar ilerlemek istediğini söyledi.

Samsun'da 4-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'na 31 ülkeden yaklaşık 70 sporcu katıldı. Sporcular, üst tura yükselerek finale adını yazdırmak için mücadele ediyor. Dün oynanan son 32 turu karşılaşmasında milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, Kolombiyalı Emiliana Arango ile karşılaştı. Kahraman, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Kahraman, yarın Birleşik Krallık'tan Alicia Dudeney ile karşılaşacak.

AYLA AKSU KAHRAMAN: SONUNA KADAR GİTMEK İSTİYORUM

Turnuvadaki atmosferden memnun olduğunu belirten milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, "Samsun'da ortam çok güzel. Geçen sene de gelmiştik çok memnun kalmıştık. Çok ilgili organizasyon bizimle. Çok mutluyum kazandığım için. Hedefim sonuna kadar gidebilmek. Umarım bu hafta güzel geçer benim için ve sonuna kadar gidebilirim" dedi.

'KENDİ OYUNUMU OYNAYACAĞIM'

Yarın son 16 turunda karşılaşacağı Alicia Dudeney maçına ilişkin de konuşan Kahraman, rakibinin zayıf yönlerine göre hazırlık yapacağını söyledi. Kahraman, "Ben çıkıp kendi oyunumu oynamaya çalışacağım. Rakibimin zayıf noktalarını analiz etmeye çalışacağım. Ona göre bir plan program hazırlayacağız maç öncesi. Her maç gibi çıkıp kendi oyunum oynayıp sonucun en iyi şekilde benim lehime dönmesini bekleyeceğim. Umarım da güzel bir performans sergilerim" diye konuştu.

'UMUDUNUZU KAYBETMEYİN'

Tenise yeni başlayan gençlere de tavsiyelerde bulunan Kahraman, "Bu yol çok uzun bir yol. Sabır gerektiriyor, çok çalışmak gerektiriyor. Azim gerektiriyor o yüzden hani şeyinizi kaybetmeyin, umudunuzu kaybetmeyin. Gün gün alın, keyif alın en önemlisi. Sevdiğiniz işi yapmak her zaman çok daha kolay. Keyif alın, sevin tenis oynamayı. Gerisi de gelecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Birleşik KrallıkSamsunSporWtaSon Dakika

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SON DAKİKA: Ayla Aksu Kahraman, Samsun Open'da Arango'yu 6-3 ve 6-2 yenerek son 16'ya yükseldi. - Son Dakika
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