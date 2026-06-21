Ayla Aksu WTA 125 Finalinde İkinci Oldu

Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira da Foz Turnuvası'nı ikinci sırada tamamladı.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ayla Aksu, finalde turnuvanın 3 numaralı seribaşı Darja Vidmanova ile karşılaştı.
Milli sporcu, Çek rakibine 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek ikinci oldu.
Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Ayla, kariyerinde ilk kez WTA 125 seviyesinde final oynama başarısı gösterdi.
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