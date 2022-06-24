Aylık geliri şaşkınlık yarattı! İşte battı denilen Floyd Mayweather'ın kazandığı para - Son Dakika
Üye Girişi

Aylık geliri şaşkınlık yarattı! İşte battı denilen Floyd Mayweather'ın kazandığı para

24.06.2022 13:43

Emekli boksör Floyd Mayweather'ın aylık geliri gündem oldu. "Battı, herkese borcu var" denilen emekli boksör Floyd Mayweather, aylık gelirinin 300 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Emekli boksör Mayweather'ın aylık kazancı herkesi şaşkına çevirdi. Youtube yıldızı Logan Paul ve kardeşi Jake Paul'un iddiasına göre 'batmış' olan ünlü boksör, bu iddiaları yalanladı.

"İFLAS ETTİ" İDDİASI

Mirror'da yer alan haberde, Jake Paul'un FightHub TV'ye verdiği röportaj aktarıldı. Paul, ünlü boksörün battığını belirterek: "Floyd Mayweather iflas etti. Pek çok insanın anlamadığı şey bu. Büyük çekleri alıyor ve onlar için vergi ödemiyor" ifadelerini kullandı.

"HERKESE BORCU VAR"

Ünlü Youtuber Logan Paul, daha önceden verdiği demeçte Mayweather'ın kendisine 4 milyon sterlin borçlu olduğunu belirtmişti. Logan'ın kardeşi Jake ise bu açıklamayı baz alarak: "Floyd'un tanıdığım birçok kişiye borcu var. Logan bu listenin derinliklerinde. Yani, Logan'a ödeme yapılıp yapılmayacağını bilmiyorum" dedi.

Bu para dudak uçuklatır! Emekli boksörün aylık gelirine kimse inanamadı

"İDDİALARI YALANLADI"

Efsane boksör, aktif olarak boks yaptığı zamandan, sonrasında gerçekleştirdiği gösteri dövüşlerinden ve yaptığı yatırımlardan kaynaklı olarak, aylık 300 milyon dolar geliri olduğunu söyledi. Gösteri kazançlarının yanı sıra bu maçların duyurusunu yapacağı basın toplantılarından çok para kazandığını ifade eden usta dövüşçü, Japon MMA dövüşçüsü Asakura ile yapacağı maçın duyurusundan 1.2 milyon sterlin aldığını iddia etti.

Bu para dudak uçuklatır! Floyd Mayweather'ın aylık gelirine kimse inanamadı
YORUMLAR
500

Floyd Mayweather, Jake Paul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aylık geliri şaşkınlık yarattı! İşte battı denilen Floyd Mayweather'ın kazandığı para - Son Dakika


Son Dakika
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:11 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
13:58 ABD Başkanı Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle gündem oldu: Oturacaksın, teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın
13:44 Futbolcu Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın dekolte elbisesine müdahale etti
13:43 Aylık geliri şaşkınlık yarattı! İşte battı denilen Floyd Mayweather'ın kazandığı para
13:37 Marmaris'te yangın başlatan kundakçının babası konuştu: Keşke kendini öldürseydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 14:52:11. #1.13#
SON DAKİKA: Aylık geliri şaşkınlık yarattı! İşte battı denilen Floyd Mayweather'ın kazandığı para - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement