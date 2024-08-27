Ayşe Ada Müftüoğlu Polonya\'da Tenis Şampiyonu

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TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun kızı Ayşe Ada Müftüoğlu (11) Fransa'dan sonra Polonya'da da teniste şampiyon oldu.

Polonya'nın Poznan kentinde Pobiedziski Klub Tenisowy'da düzenlenen WTK Skrzaly Uluslararası Tenis Turnuvası'nda kızlar U12 kategorisi finalinde Ayşe Ada Müftüoğlu, Polonyalı Hanne Radke'yi 6-2'lik iki set sonucunda mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Rüzgarlı bir havada adeta kum fırtınası şeklinde geçen maçtan sonra Ayşe Ada Müftüoğlu, amacının uluslarası arenada yeni madalyalar kazanmak olduğunu söyledi.