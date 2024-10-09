Aysel Önder'in Ege Üniversitesi Başarısı - Son Dakika
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Spor

Aysel Önder'in Ege Üniversitesi Başarısı

Dünya rekoru kıran paralimpik atlet Aysel Önder, Ege Üniversitesi'ne kabul edildi ve hedefi altın madalya.

09.10.2024 11:16
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoru kıran paralimpik atlet Aysel Önder, eğitim hayatını Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde sürdürecek.

Çocukluk döneminde hafif mental retardasyon teşhisi konulması sonrası uzmanların iletişim becerileri ile el, ayak ve göz koordinasyonunun gelişebilmesi için spora yönlendirdiği Önder, 11 yaşında atletizme başladı. Ailesinin takibi ve antrenörlerinin desteğiyle atletizmde "yıldız gibi parlayan" Önder, paralimpik branşta çok sayıda madalya elde etti.

Son olarak katıldığı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Kadınlar 400 metre T20 sınıfında elemelerde 54.96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kıran Önder, final yarışında ise gümüş madalyayı ülkeye kazandırdı.

Milli sporcu Önder, şampiyonalardaki dereceleri dolayısıyla Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümüne kabul edildi.

Pistteki başarısını okulda alacağı teorik eğitimle sürdürmek isteyen Önder, paralimpik sporculara rol model olmayı hedefliyor.

"Her zaman çocuklarınızın arkasında durun"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Önder, paralimpik oyunlarında koştuktan sonra kendisine çok fazla destek mesajı geldiğini, bu durumun motivesini ve öz güvenini artırdığını anlattı.

Hikayesinden etkilenen birçok aile olduğunu, kendisi gibi özel çocukları olan ebeveynlere çağrıda bulunmak istediğini anlatan Önder, şöyle konuştu:

"Hiçbir çocuk yapmak istediği şeyden mahrum bırakılmamalı. Ne yapmak istiyorsa o çocuğun arkalarında olmaları gerekir. Çünkü o çocuğa engel olursan bir daha yapmak istediği hiçbir şeyde öz güveni olamaz. O yüzden buradan Türk halkına sesleniyorum. Her zaman çocuklarınızın arkasında durun. Burada en büyük görev aileye düşüyor. Her zaman çocukların arkasında durursanız onların yapabileceklerinin sınırı olmaz. Aile destek olduktan sonra hiçbir engel atlatılmaz değil."

Bundan sonra hedefinin 2028'deki Los Angeles Paralimpik Oyunlarında altın madalyaya ulaşmak olduğunu belirten Önder, "2028'de altın madalya ve çok daha iyi bir rekor istiyorum çünkü benim yapmak istediğim 2024 Paris Olimpiyatları'nda seçmede ufak bir rekor, finalde iyi bir dereceydi ama final koşusunda kulvar değişikliği derken nasip olmadı. Belki benim için çok daha iyi oldu çünkü önümüzdeki 2028 Los Angeles Olimpiyatları için hedef olmuş oldu." diye konuştu.

"Onları spora yönlendirsinler"

Anne Gülseren Önder de kızının spora olan merakının, küçük yaşlarda başladığını, sosyal hayata katılması için gönderdikleri atletizmde başarısıyla ülkenin gururu haline geldiğini söyledi.

Paris'teki yarışları televizyondan izlediklerini aktaran Önder, "Kalabalıktı, evde oturacak yer kalmamıştı. O gün çok mutlu olduk, sevindik. Kızımız buralara kadar geldi diye çok mutlu olduk." dedi.

Gülseren Önder, kızı gibi özel durumu olan ailelere de çağrıda bulunarak, "Okutsunlar, onları spora yönlendirsinler. Destek olsunlar. Çocukların arkasında dursunlar. Onlar da inşallah Aysel gibi bir yerlere varırlar. Derece alıp, madalya kazanırlar." diye konuştu.

"Gözyaşlarıma hakim olamadım"

Aysel Önder'in antrenörü Damla Tan ise olimpiyatta ilk günkü elemelerde dünya rekorunu beklemediğini belirterek, "Ama ikinci gün garanti diyorduk. Ben de hedeflediğimiz bir şeye ulaşmanın verdiği mutlulukla gerçekten gözyaşlarıma hakim olamamıştım." dedi.

Tan, beden eğitimi öğretmenlerinden öğrencileri yetenek taramasından geçirmelerini isteyerek, "Bütün öğretmenler bunu yaparsa eminim nice Ayseller çıkacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aysel Önder'in Ege Üniversitesi Başarısı - Son Dakika

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