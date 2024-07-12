Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor - Son Dakika
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Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor

Japonya'daki Dünya Paralimpik Atletizm Şampiyonası'nda Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan ve ardından 'Avrupa Şampiyonu' ünvanını kazanan Aysel Önder, Paris'te altın madalya alarak Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil etmeyi hedeflediğini söyledi. Aysel Önder, atletizmi seçmekten memnun olduğunu ve antrenörü Damla Tan ile birlikte Paris'e yolculuk yapmayı umduklarını belirtti.

12.07.2024 11:11
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Japonya'daki Dünya Paralimpik Atletizm Şampiyonası'nda Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan, ardından "Avrupa Şampiyonu" ünvanını da kazanan Aysel Önder, "Paris'te hedefim altın madalyayı alıp bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil etmek." dedi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları 400 metre T20'de mücadele edecek Aysel Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paris'te mücadele etmeye hak kazandığı için mutlu olduğunu, Paralimpik Oyunlar için çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele etmenin uzun süredir hedefi olduğunu kaydeden Aysel Önder, "Hedefimize ulaştık, olimpiyatta artık altın madalyayla da geri döneceğiz inşallah. Paris'te hedefim altın madalyayı alıp bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Futbolla başladığı sporda atletizmi seçti

Aysel Önder, 13 yaşındayken futbol oynadığı dönemde antrenörünün kendisini atletizm yarışmasına götürdüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk yarışımda birinci oldum ben, daha sonra kros yarışmasına götürdüler. Sonra Damla hoca beni orada görmüş. Okuluma geldiler, annemle babamla tanıştılar. Ondan sonra benimle konuştular. Ben önce futbolda devam etmek istedim. Çünkü futbola daha çok ilgim vardı. Sokakta oynuyordum. Sonra atletizme başladım. 1-1,5 sene kadar ikisini bir arada yaptım. Dışarıya çıkıp futbol oynuyordum antrenmandan çıktıktan sonra. Sonra ikisinden birini seçmek zorundaydım, atletizmi seçtim."

Atletizmi seçmekten dolayı memnun olduğunu aktaran Aysel Önder, "Futbol içimde bir heves olarak kalıyor ama hobi olarak da eniştemle, kardeşimle, ağabeyimle bazen oynayabiliyorum. O yüzden atletizmi seçmek benim için çok daha iyi oldu." diye konuştu.

Hedef altın madalya

Aysel Önder'in antrenörü Damla Tan da Aysel'in Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarihinde atletizm branşında 400 metre kadınlarda kota alan ilk sporcu olduğunu hatırlatarak, "Toplamda 7 kişi Paris'e yolculuk yapacağız inşallah." dedi.

Aysel'i bir kros yarışında izledikten sonra ailesiyle görüştüklerini belirten Tan, "Aysel'e katkı olması amacıyla Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'na başvuru yaparak bir başlangıç yaptım. Daha sonrasında kızımız aldı yürüdü, öyle söyleyebilirim. Şimdi Paris hazırlıklarımız, biraz süreç zorlu geçiyor tabii ki ama inşallah altın madalyayla dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor - Son Dakika

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