Ayşenaz Tosun, Ümitler Balkan Judo Şampiyonası\'nda Gümüş Madalya Kazandı

DÜZCE(İHA) – Bosna Hersek'te yapılan Ümitler Balkan Judo Şampiyonasında 44 kiloda mindere çıkan Ayşenaz Tosun 2. olarak kürsüdeki yerini aldı.

Bosna-Hersek'de yapılan Ümitler Judo Balkan Şampiyonasında 44 kiloda mindere çıkan Düzceli sporcu Ayşenaz Tosun Balkan Şampiyonasında 2. olarak ülkemize ve Düzce'ye gümüş madalya kazandırdı.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, " Çilimli'mizin adını dünyaya duyuran bu kıymetli başarısından dolayı Ayşe Naz'ı ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE