Aysu Türkoğlu, Cook Boğazı geçişini 7 saat 21 dakika 40 saniyede tamamladı - Son Dakika
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Aysu Türkoğlu, Cook Boğazı geçişini 7 saat 21 dakika 40 saniyede tamamladı

Açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini 7 saat 21 dakika 40 saniyede tamamladı. Türkoğlu, 27 kilometrelik zorlu parkuru karanlıkta geçmeyi başardı. Geçişin ardından Türkoğlu, sevincini sosyal medya hesabından paylaştı. Aysu Türkoğlu, daha önce Manş Denizi ve Kuzey Kanalı'nı da başarıyla geçmişti.

20.03.2024 17:21
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Açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini 7 saat 21 dakika 40 saniyede tamamladı.

Türkoğlu, "Oceans Seven" parkurlarından biri olan Cook Boğazı geçişi için TSİ 09.00'da yaklaşık 13 derecelik suya girdi. Yeni Zelanda saatine göre akşam saatlerinde suya giren Türkoğlu, 27 kilometrelik zorlu parkuru karanlıkta geçmeyi başardı.

Aysu Türkoğlu, parkuru 7 saat 21 dakika 40 saniyede tamamladı. Geçişin ardından botla Türkoğlu'nu takip eden ekip üyeleri duygusal anlar yaşadı. Bitiş noktasından botla tekneye getirilen Aysu Türkoğlu, Türk bayrağı açarak sevincini sosyal medya hesabından kendisini canlı olarak takip eden sevenleriyle paylaştı.

Yüzücü Türkoğlu ve teknedekilerin oldukça mutlu oldukları gözlendi.

İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 30 Temmuz 2022'de 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk olan Aysu Türkoğlu, yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı da geçen yıl 9 Ağustos'ta 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçmiş ve bunu başaran "İlk Türk kadın ve en genç Türk sporcu" ünvanını almıştı.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aysu Türkoğlu, Cook Boğazı geçişini 7 saat 21 dakika 40 saniyede tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aysu Türkoğlu, Cook Boğazı geçişini 7 saat 21 dakika 40 saniyede tamamladı - Son Dakika
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