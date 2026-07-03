Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı\'nda Yüzmeye Hazırlanıyor

BODRUMLU ultramaraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, dünyanın en prestijli açık su yüzme serisi Ocean's Seven'ın altıncı parkuru olan Tsugaru Kanalı geçişi için Japonya'nın Aomori kentinde Türkiye saati ile bu akşam saat 22.00'da start verecek. Başarılı sporcu, bu parkuru tamamlaması halinde Ocean's Seven serisinde altı parkuru geçen en genç Türk olarak adını bir kez daha Türk spor tarihine yazdırmayı hedefliyor. Japonya'nın Honshu ve Hokkaido adalarını birbirinden ayıran Tsugaru Kanalı, çok kuvvetli akıntıları, değişken hava koşulları ve deniz canlıları nedeniyle dünyanın en zorlu açık su yüzme rotaları arasında gösteriliyor.

JAPONYA FEDERASYONU DESTEK VERECEK

Bölgedeki güçlü akıntı sistemi ve gece saatlerinde suda yüzmenin oluşturduğu yüksek risk nedeniyle yüzücülere geçiş için yalnızca gün doğumundan gün batımına kadar süre tanınıyor. Bu nedenle başarılı bir geçiş yalnızca fiziksel dayanıklılığa değil; doğru zamanlama, hava penceresi ve akıntının doğru okunmasına da bağlı olarak görülüyor. Ocean's Seven serisinin en teknik etaplarından biri olarak kabul edilen Tsugaru Kanalı geçişinde Aysu Türkoğlu'na Japonya Yüzme Federasyonu'nun resmi gözlemcileri, organizasyon ekibi ve kendi destek ekibi eşlik edecek. Geçiş boyunca rota ve güvenlik planlaması tamamen anlık deniz şartlarına göre yönetilecek.

EN PRESTİJLİ AÇIK SU YÜZME SERİSİ

Aysu Türkoğlu, geçtiğimiz yıl Hawaii'de gerçekleştirdiği Kaiwi Kanalı geçişinde tam 21 saat 22 dakika boyunca aralıksız yüzerek dünyanın en zorlu açık su mücadelelerinden birini başarıyla tamamladı. Saatler süren bu performansıyla yalnızca fiziksel gücünü değil, üst düzey mental dayanıklılığını da uluslararası açık su yüzme camiasına kanıtlayan sporcu, şimdi aynı kararlılığı Tsugaru Kanalı'nda sürdürmeyi hedefliyor. Bugüne kadar Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı, Catalina Kanalı ve Kaiwi Kanalı'nı başarıyla tamamlayan Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı da geçmesi halinde Ocean's Seven yolculuğunda altıncı parkurunu geride bırakacak ve dünyanın en prestijli açık su yüzme serisini tamamlamaya yalnızca Gibraltar Boğazı kadar yaklaşacak.