Ayvalık, 2025 Yıldızlar Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Spor

Ayvalık, 2025 Yıldızlar Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak

Ayvalık, 2025 Yıldızlar Kupası\'na Ev Sahipliği Yapacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, 18-22 Şubat 2025 tarihleri arasında TYF Yelken Ligi 3. Ayak Yıldızlar Kupası'na ev sahipliği yapacak. Yarışlar, yerel yönetim ve spor kulübü iş birliğiyle düzenlenecek ve tüm sporculara açık olacak.

14.02.2025 12:34  Güncelleme: 12:35
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geçen yıl gerçekleştirilen Yelken Federasyonu'nun düzenlediği TYF Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Yarışları'nın ardından bu yıl da, "2025 Yıldızlar Kupası" TYF Yelken Ligi 3. Ayak 2024/2025 yarışlarına 18-22 Şubat tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2025 Yılı Faaliyet Programı'nda yer alan TYF Yelken Ligi ILCA 3. Ayak Yarışları (Yıldızlar Kupası) 18-22 Şubat 2025 tarihleri arasında, Ayvalık Belediyesi ve Yelken Spor Kulübü ev sahipliğinde Ayvalık'ta yapılacak. TYF Yelken Ligi 3. Ayak Yarışları adı altında yapılan yarışlar, ilgili sınıflar için Milli Takım Seçme Yarışı statüsünde düzenlendi. TYF Yelken Ligi 3. Ayak Yarışları'nın açık statüde olması nedeniyle tüm sporcuların katılımına açık gerçekleştirilecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, göreve geldikleri ilk günden bu yana Ayvalık'ı; yelken, kürek ve rüzgar sörfü gibi ulusal ve uluslararası yarışmalarla su sporları merkezi yapabilme yolunda emin adımlarla yürüdüklerini söyledi. Başkan Ergin, "Bu organizasyonlar, ilçemize turizm anlamında da olumlu yansımalara neden oluyor. Bu yelken yarışları Ayvalık'ımıza farklı bir canlılık ve hareketlilik getiriyor. Denizimiz, sahillerimiz ve rüzgarımızın güzelliğiyle, 22 adamızla koylarımızın temizliği bu tür organizasyonlarla daha bir vizyon kazanıyor" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ayvalık, 2025 Yıldızlar Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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