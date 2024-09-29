Ayvalık\'ta 80\'ler Gecesi Rüzgarı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Off Road Doğa ve Spor Sporları Kulübü (AYVOFF) tarafından 1980'li yıllara ait nostaljik bir geceye imza atıldı.

Kurulduğu 2016 yılından bu yana ilçede otomobil sporları alanında elde ettikleri başarılar ve beraberinde ürettikleri sosyal amaçlı projeleri hayata geçirmesiyle dikkatleri üzerinde toplayan AYVOFF bu kez de; üyelerini ve takipçilerini 1980'li yıllara götüren ilginç bir geceyle gündeme geldi. Ayvalıklı off-roadcılar tarafından ilçenin Mutluköy Mahallesindeki Nostalji tesislerinde düzenlenen 80'li yıllar gecesine imza attı.

Kulüp üyesi yaklaşık 100 üyenin katılımıyla 80'li yıllara ait kıyafetlerle gerçekleştirilen etkinlik, katılımcıları o yıllara geri götürdü. 80'li yılların yanı sıra 70'li ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarının eşliğinde gönüllerince eğlenen Ayvalıklı off-roadcılar birlik, beraberlik ve dayanışma örnekleri sergiledi.

Kulübe destek verenlere teşekkür ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AYVOFF Başkanı İbrahim Dinç, dernek üyeleri arasında birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlayabilmenin yanı sıra farkındalık oluşturabilmek adına böylesi bir geceyi düzenlediklerini söyledi.

Yaş ortalamalarının hemen hemen birbirlerine yakın olduğuna işaret eden Başkan Dinç, "Bu yüzden de bizlerin hayatlarında 80'li yıllar, sımsıcak sevgi dolu ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir dönem olarak bilinir. Bu yüzden de 80'li yıllar bizler için kolay unutabilecek seneler değildir. İçimizdeki o yıllara ait özlemle böylesi bir gecenin ilkini geçen yıl düzenlemiştik. Bu sene de üyelerimizden gelen yoğun istek üzerine ikincisini organize ettik. Gerçekten çok özel ve güzel bir gece oldu. Bu güzel geceye katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BALIKESİR