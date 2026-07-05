Ayvalıklı çocuklar rüzgârla büyüyor

Ayvalık Belediyesi'nin yaz tatili boyunca çocukları sporla ve denizle buluşturmak amacıyla ücretsiz olarak düzenlediği rüzgar sörfü kursları başarıyla tamamlandı. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikaları düzenlenen törenle teslim edildi.

Cunda Arka Deniz Plajı'nda faaliyet gösteren Cunda Windsurf Okulu'nda gerçekleştirilen kurslara katılan çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde rüzgar sörfü eğitimi alırken, yaz tatillerini de sağlıklı, verimli ve eğlenceli bir şekilde değerlendirme fırsatı buldu. Doğayla ve denizle iç içe geçen eğitim sürecinde öğrenciler hem yeni bir spor dalıyla tanıştı hem de özgüvenlerini geliştirdi.

Sertifika töreninde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan projelere büyük önem verdiklerini belirterek, "Yaz tatilinde çocuklarımızı sporla, denizle ve doğayla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rüzgar sörfü eğitimini başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Ayvalık Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlıklı, özgüvenli ve sporla iç içe bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek, onların geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR