Ayvalık'ta Klasik Otomobil Rallisi Coşkusu - Son Dakika
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Spor

Ayvalık'ta Klasik Otomobil Rallisi Coşkusu

24.05.2025 19:21
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27. Batı Anadolu Rallisi, Ayvalık'ta başladı; Yunanistan'a uzanan heyecan dolu etaplar içeriyor.

- Ayvalık'ta klasik otomobillerin 27. Batı Anadolu Rallisi heyecanı

BALIKESİR - Türkiye Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen 27. Batı Anadolu Rallisi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde start aldı. Ayvalık'ta başlayan rallinin son etabı Yunanistan'ın Midilli Adası'nda tamamlanacak.

Ayvalık'ta Haliç Park Otel'de 65 klasik otomobilin katıldığı programın ilk gününde yarışmacılar, dünyaca ünlü iş insanı Muhtar Kent'in Gömeç'teki malikanesinde ağırlandı. Rallinin ilk günü, Cunda Adası'nda düzenlenen "Hoş geldiniz" partisi ile tamamlandı. 27.Batı Anadolu Rallisi ve Midilli Turu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Sencer Sivridağ, uzun yıllardır klasik otomobillerle ilgili olduğunu hatırlatarak, "Son iki senedir kulübün yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Klasik otomobilciliği seviyorum. Benim için güzel bir hobi. Bu hobiyi gelecek kuşaklara aktarabilmek için güzel etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyoruz. Bugün Ayvalık'ta 65 klasik otomobille düzenlendiğimiz organizasyonumuzda kulüp üyelerimizle birlikteyiz. Buradan alacağımız start ile sevgili Muhtar Kent ve Sevim Kent'in evine gideceğiz. Sonrada da Ayvalık'ın gidilmemiş yollarında, şehir içlerine girerek, belirlediğimiz parkurlarda ralli etaplarımızı yapacağız" dedi.

Başkan Sivridağ, Ayvalık ralli etabının hemen akabinde kendilerine tahsis edilen özel bir feribotla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçerek, özel rotalarda ralliyi tamamlayacaklarını söyledi. Klasik otomobillerin ilgi isteyen ve uzun yıllar sürücüsüyle kalıp, değer kazanan arabalar olduğunu ifade eden Sivridağ, "Tabii ki her klasik arabaya da 'klasik' denilemez. Çünkü o araba her ne kadar eski de olsa, içinde yaşanmışlıklar, bir değeri veya bir hikayesi olması gerekir. Bugün ülkemizde, milyonluk klasik otomobiller de var, milyon Euro'luk klasikler var. Her zevke ve her kesime hitap eder klasik otomobiller. Hiçbir zaman da değer kaybetmez. Tam aksine, yıllar geçtikçe daha da fazla değer kazanır. Kulübümüzün üyelerinin desteleriyle bu rallileri gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da uzun yıllar bu etkinliklerimize devam edip, yeni üyeler, gençlerle devam edeceğiz. Üyelerimiz arasında ciddi bir genç katılımcımız ve ciddi bir kadın sayımız olmaya başladı" diye konuştu.

15 yaşındaki oğlu da kendisi gibi klasik otomobil tutkunu

Babası Sencer Sivridağ sayesinde 3 yaşından bu yana klasik otomobil tutkunu olduğunu söyleyen ve yeni yeni babasına co-pilotluk yapmaya başladığını belirten Doruk Sivridağ da, "Babamla klasik otomobilimizde 10 yıldır yarışmalara katılıyorum. Gayet keyifli ve çok güzel oluyor. Bugüne kadar birkaç araba değiştirdik ama hepsi de çok güzel ve kendilerine ait değerleri vardı. Klasik otomobillerle yarışmayı gerçekten çok seviyorum. İleri de 18 yaşıma girince, kendim de yarışmak isterim" diye konuştu.

Ralliye katılan yarışmacılar son derece memnun

Ayvalık'ın doğa harikası bir yöre olduğunu belirten kulübün üyesi yarışmacılardan Aydın Mutluyazar ise, "Sanıyorum arkadaşlar çok güzel etaplar hazırlamışlardır. Benim otomobilim 1958 model. 58 yılında üretilmiş bir araç. Ayvalık'ta, bu güzel zeytin ağaçları arasında seyahat etmenin mutluluğunu yaşayacağız diye düşünüyorum" dedi.

Rallide co-pilotluk yapan Ebru Gül isimli yarışmacı da, "Gerçekten Ayvalık'ta ralliye katılma çok heyecanlı. Bize 1958 model olan arabamız da son derece heyecan katıyor. Böylesi güzel bir mevsimde Ayvalık'tan geçiyor olmak da bize ayrıca keyif veriyor" ifadelerini kullandı.

Eşi ile Bursa'dan Ayvalık'a gelerek bu ralliye katıldığını söyleyen İpek Üstükarcı, klasik otomobil rallilerinin son derece keyifli olduğunu vurgulayarak, "Bu yarışmalara birkaç senedir katılıyoruz. Klasik otomobiller, güncel modern araçlara göre çok daha keyifli ve heyecan verici. Çünkü sanki bu otomobiller daha duygulu, daha estetik ve ruhu var. 1976 model aracımızla bu organizasyonların tadını çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ayvalık'ta Klasik Otomobil Rallisi Coşkusu - Son Dakika

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