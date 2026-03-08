Ayvalıkgücü 3. Galibiyetini Aldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Tire 2021 FK'yı 2-1 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Kırmızı-beyazlılarda ikinci yarıda rakip fileleri sarsan stoper Batuhan Akyüz gol sayısını 8'e çıkarırken, santrfor Yağız Haydar Doğan 6 gole ulaştı. Grupta 52 puana ulaşıp 4'üncü sıradaki yerini koruyan Ayvalık temsilcisi iç sahada ise 7'de 7 yaptı. Ligde önümüzdeki hafta 1 puan ve 1 basamak üstünde yer alan Karşıyaka'ya konuk olacak Ayvalıkgücü Belediyespor, sezonun ilk devresinde evinde 0-0 berabere kaldığı rakibini bu kez yenerek 3'üncü basamağa tırmanmayı hedefliyor.