Ayvalıkgücü, Bayburt'u Ağırlıyor

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde üst üste 4 galibiyetle liderlik koltuğunu devralan Ayvalıkgücü Belediyespor yarın Bayburt Özel İdarespor'u seriyi sürdürmek için konuk edecek. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maç saat 14.30'da başlayacak. Kırmızı-beyazlı ekip grupta 6 haftada 13 puan topladı. Grupta yeni teknik patronu Mesut Toros yönetimindeki ilk sınavında geçen hafta Pazarspor'la berabere kalan Aliağa Futbol da Karabük İdmanyurdu'nu konuk edecek. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Aliağa ekibi grupta 10 puanla üçüncü sırada yer alıyor.