3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor transferde 21 yaşındaki golcü Alihan Gümüş'ü renklerine bağladı. Sakaryaspor ve Manisa FK'nın altyapılarında yetişen Alihan, 2024'te 3'üncü Lig'de Yozgat Belediyesi Bozokspor'a transfer oldu. Alihan geçen sezon Yozgat ekibinin yanı sıra Bölgesel Amatör Lig'de Onikişubat Spor formasını giydi.
Son Dakika › Spor › Ayvalıkgücü Belediyespor, Alihan Gümüş'ü Transfer Etti - Son Dakika
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